Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що в країні немає жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19, оскільки влада його "заблокувала".

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Центральне телеграфне агентство КНДР.

Лідер КНДР зазначив, що в країні “заблокували проникнення вірусу”.

“Ми повністю запобігли проникненню злоякісного вірусу і підтримуємо стабільну протиепідемічну ситуацію, незважаючи на світову кризу в галузі охорони здоров’я, що є блискучим успіхом”, – заявив він.

Також він сказав, що вірус не проник в КНДР завдяки “далекоглядим здатностям партії” і “свідомої злагодженості народу”, який підкоряється її наказам.

При цьому, він закликав громадян зберігати “максимальну пильність” і пам’ятати про важливість “антиепідемічних зусиль”.

У Північній Кореї також були карантинні обмеження. Зараз там знову відкрили школи, але зберегли заборону на публічні заходи. Носити захисні маски в громадських місцях – обов’язково.