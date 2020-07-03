Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Центральне телеграфне агентство КНДР.
Лідер КНДР зазначив, що в країні “заблокували проникнення вірусу”.
“Ми повністю запобігли проникненню злоякісного вірусу і підтримуємо стабільну протиепідемічну ситуацію, незважаючи на світову кризу в галузі охорони здоров’я, що є блискучим успіхом”, – заявив він.
Також він сказав, що вірус не проник в КНДР завдяки “далекоглядим здатностям партії” і “свідомої злагодженості народу”, який підкоряється її наказам.
При цьому, він закликав громадян зберігати “максимальну пильність” і пам’ятати про важливість “антиепідемічних зусиль”.
У Північній Кореї також були карантинні обмеження. Зараз там знову відкрили школи, але зберегли заборону на публічні заходи. Носити захисні маски в громадських місцях – обов’язково.
- Раніше повідомлялося, що в світі зафіксована рекордна захворюваність на коронавірус. Тоді за добу було зафіксовано 195 496 випадків зараження.