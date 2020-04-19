В американському штаті Нью-Йорк громадянам дозволили укладати шлюби дистанційно в режимі онлайн.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації губернатора Ендрю Куомо.

Так, через пандемію коронавірусу церемонії одруження тепер можна проводити за допомогою відеоконференцій.

Подібна практика заборонена чинним законодавством штату, але розпорядження губернатора тимчасово призупинить дію закону, який вимагає особистих візитів для одруження.

У зв’язку з карантином шлюбні бюро в Нью-Йорку тимчасово закриті.