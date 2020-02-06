У Швеції через пожежу на шахті під землею опинилися заблокованими 130 людей.

Про це повідомляє шведський канал SVT.

Уточнюється, що інцидент стався в місті Гарпемберг.

Через загоряння обладнання шахти 130 людей опинилися в пастці під землею на глибині 852 метрів.

“Дим і пожежа в шахті – це завжди серйозно. В даному випадку йдеться про машину, яка загорілася і сталося задимлення. Працівник, який керував машиною, знаходиться в укритті, як і інші люди, які працювали в цьому місці”, – заявив представник підприємства.

Повідомляється, що наразі співробітників намагаються евакуювати за допомогою ліфта.

Також наголошується, що шведська шахта обладнана 46 приміщеннями для укриття, запасу повітря в яких вистачає на 8 годин для 239 людей.