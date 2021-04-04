Про це розповідають #Букви.
Так, росіяни під хештегом #нет_войне_с_украиной публікують дописи, називаючи Україну “окраиной”, а українців “хохлами”, яких треба стріляти.
У відповідь українські користувачі соцмереж публікують мапу світу без Росії:
#ні_існуванню_росії
Всьо. pic.twitter.com/kLqeWslXHB
— 🇺🇦🏳️🌈демони керол #СтерненкуВолю (@banderivkacarol) April 2, 2021
Дехто просто постить меми про росіян:
Інші користувачі опублікували власні історії, чому вони підтримують флешмоб #ні_існуванню_росії: