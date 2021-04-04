У відповідь на російський флешмоб у соцмережах #нет_войне_с_украиной запустили інший флешмоб - #ні_існуванню_росії. Тисячі користувачів публікують мапу світу без Росії.

Про це розповідають #Букви.

Так, росіяни під хештегом #нет_войне_с_украиной публікують дописи, називаючи Україну “окраиной”, а українців “хохлами”, яких треба стріляти.

У відповідь українські користувачі соцмереж публікують мапу світу без Росії:





Дехто просто постить меми про росіян:

Інші користувачі опублікували власні історії, чому вони підтримують флешмоб #ні_існуванню_росії: