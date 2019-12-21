У київському спортивному клубі "5 елемент" вчора, 20 грудня, під час обшуку виявили лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, розміщені в роздягальнях.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.