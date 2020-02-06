У США у віці 103 років помер голлівудський актор Кірк Дуглас - батько оскароносного Майкла Дугласа.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Кірк народився в 1916 році в штаті Нью-Йорк в родині єврейських емігрантів з-під білоруського Могилева. Його справжнє ім’я – Ісер (Іззі) Данилович. Ім’я Кірк Дуглас взяв під час навчання в Американській академії драматичного мистецтва.

“Для всього світу він був легендою, актором з” золотого століття “кіно … але для мене і моїх братів Джоела і Пітера він був просто татом”, – написав Майкл в соцмережі.

Супруга Майкла и невестка Кирка, уэльская актриса Кэтрин Зета-Джонс, опубликовала совместную Дружина Майкла і невістка Кірка, уельська актриса Кетрін Зета-Джонс, опублікувала спільну фотографію з Кірком, написавши: “Я буду любити тебе до кінця свого життя. Я вже сумую за тобою”.

Кірк Дуглас знявся більш ніж в 80 фільмах, серед яких “Туз в рукаві» (1951), “Злі і красиві» (1952), “Жага до життя” (1956), “Стежки слави” (1957), а також “Спартак” (1960).

Дуглас був номінований на “Оскар” тричі – за “Чемпіона” (1949), “Погане і прекрасне” (1952) і “Спрагу життя” (1956). В результаті він отримав почесну нагороду в 1996 році в знак визнання його 50-річного досвіду роботи в кіноіндустрії.

Він також був лауреатом “Золотого глобуса”, Берлінського кінофестивалю (премія “Золотий ведмідь”), національної кінопремії Франції “Сезар” і премії Гільдії кіноакторів США.

Читайте також: Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы Голливуда

“Кірк зберіг свою харизму кінозірки до кінця свого чудового життя, і для мене велика честь бути маленькою частиною його останніх 45 років”, – сказав всесвітньо відомий режисер Стівен Спілберг.

Кірк займався благодійністю. У віці 99 років він пожертвував 15 млн доларів на будівництво в Лос-Анджелесі центру для людей з хворобою Альцгеймера.

У 1996 році актор переніс інсульт, від наслідків якого він оговтатися до кінця так і не зміг. Кірк перестав зніматися і почав пересуватися на інвалідному візку.

Син Кірка також актор – Майкл Дуглас – лауреат премії “Оскар” як “кращий актор” (фільм “Уолл-Стріт”, 1987).