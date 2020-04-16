У США на чеках державної допомоги населенню в світлі епідемії коронавірусу надрукують ім'я президента країни Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерело в податковій службі США.

Відповідне розпорядження отримали в міністерстві фінансів США на вимогу Дональда Трампа. Ім’я президента надрукують на чеках державної допомоги.

“Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім’я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає відправити десяткам мільйонів американців”, – сказано в повідомленні.

У виданні зазначили, що така вимога президента може уповільнити процес надання допомоги. Таке рішення в податковій службі США назвали безпрецедентним.

Йдеться про чеки для 70 мільйонів американців. Заявникам дадуть по 1200 доларів на дорослого члена сім’ї та по 500 доларів на дитину. Виплати нададуть тим, хто не має базового доходу відповідно до норм штату. На чеках держдопомоги вони побачать ім’я президента: “Дональд Дж. Трамп” в лівому кутку.

Ще 80 мільйонам громадян нададуть грошову допомогу безпосередньо на їх банківські рахунки.

Це буде перший випадок, коли ім’я президента з’явиться на чеках. У виданні зазначили, що таке рішення Трампа можуть розцінити як спробу підвищити політичний рейтинг напередодні президентських виборів.

Для того щоб надрукувати чеки з іменем президента, необхідно внести деякі зміни в код системи друку, що може привести до затримки виплат на кілька днів. Але прес-секретар Мінфіну зазначив, що затримки бути не повинно, оскільки чеки планувалося випустити на наступному тижні.

“Фактично, ми очікуємо, що перші чеки буде надіслано поштою на початку наступного тижня, що набагато раніше, ніж перші чеки вийшли в 2008 році, і значно випереджає початкові оцінки”, – йдеться в заяві.

Чеки планується видавати по 5 мільйонів одиниць на тиждень до вересня, починаючи з платників податків з найнижчим доходом.