Про це повідомляє телеканал ABC News.

Люди шикуються в чергу біля магазинів зброї, купують онлайн. У лютому Інтернет-магазин ammo.com повідомив про збільшення виручки на 309% і зростанні транзакцій на 222%. Такі продажі назвали “безпрецедентними”.

Зростання продажів зброї відбуваються через те, що поліцейські департаменти змушені скорочувати операції. Деякі поліцейські управління відповідають тільки на дзвінки, які пов’язані з надзвичайними ситуаціями. Повідомлення про втрату речей, наприклад, обробляються по телефону, або люди самі повинні йти і давати покази до поліцейської дільниці.

Національні дані про продажі зброї, які відслідковуються ФБР, які не будуть доступні до початку квітня.

У Вірджинії, за інформацією поліції, яка перевіряє особисті дані бажаючих купити зброю, кількість запитів на перевірку в січні зросла на 86% в порівнянні з січнем 2019 року. Тенденція продовжилася в лютому, коли більш: 64 000 покупців пройшли перевірку в порівнянні з 39 300 в попередньому лютому.