Американська влада перехопили дані про грошові трансфери з підконтрольних російській розвідці (ГРУ) рахунків на банківські рахунки, пов'язані з учасниками руху "Талібан".

Це підтверджує сказане талібами під час допитів, повідомляє The New York Times.

27 червня в The New York Times опублікували матеріал про те, що Росія таємно пропонувала винагороду бойовикам “Талібану” за вбивство військових. В результаті такої “змови” загинули американські військові. Як багато їх було – не уточнювалося. У тексті було сказано, що в 2019 році таких було 20. Також не відомо, які з смертей мали відношення до “змови”.

У новому матеріалі зазначили, що отримані відомості влади США розцінили як докази того, що Росія таємно пропонувала гроші за вбивство військових міжнародної коаліції в Афганістані. В тому числі, американських військовослужбовців.

Аналітики США припускають, що інформація про банківські перекази підтверджує інформацію від допитаних бойовиків.

У повідомленні сказано, що спецслужби встановили особи людей з групи, пов’язаної з банківськими переказами з РФ. Зокрема, було встановлено особу чоловіка, який міг сприяти в розподілі коштів. Він, імовірно, знаходиться на території Росії.

При цьому, якщо інформація підтвердиться, це компрометує затвердження чиновників Білого дому, які заявляли, що знали про змову, але не наважувалися доповісти про це президенту Дональду Трампа. А той – як протистояти після цього Росії.

Офіційні особи в Афганістані заявили, що кілька бізнесменів, які переводять гроші через неофіційну банківську систему, були заарештовані за останні шість місяців. Їх підозрюють в тому, що вони були частиною групи посередників, яка діяла між ГРУ і талібами. У будинку одного з них вилучили півмільйона доларів.

Наразі слідчі уважно розслідують, щонайменше, два напади талібів на американських військових. Один з них – вибух в квітні 2019 року поблизу авіабази Баграм, в результаті якого загинули три морських піхотинця. Про другу атаку нічого не відомо.

Представник талібів заперечує, що вони приймали грошові виплати від Росії за напади на американців та інших солдат коаліції, заявляючи, що група не потребувала такого заохочення для проведення операцій. Але один американський чиновник сказав, що мова йде про злочинців, тісно пов’язаних з талібами.