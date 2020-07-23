Американський уряд заплатить 1,95 мільярда доларів за 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 фармацевтичній компанії Pfizer та німецькій біотехнологічній фірмі BioNTech SE. Американці будуть отримувати її безкоштовно.

Про це повідомляє The New York Times.

Компанії отримають бюджетне фінансування тільки в тому випадку, якщо їх фінальні стадії випробувань виявляться успішними, а вакцини покажуть ефективність.

У Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США (HHS) і Міністерстві оборони заявили, що така угода дозволяє уряду США придбати додаткові 500 мільйонів доз.

Американці зможуть отримати вакцину безкоштовно, але у них повинна бути відповідна страховка, інакше доведеться платити. Собівартість двох доз вакцин – близько 39 доларів.

У клінічних випробуваннях Pfizer і BioNTech тестували вакцини, що вимагають двох ін’єкцій. Тобто отримавши 100 мільйонів доз можна буде вакцинувати 50 мільйонів американців.

У Білому домі назвали таку суму прийнятною і погодилися витратити мільярди доларів на розробку і закупівлю. Тепер адміністрація Трампа запустила операцію Warp Speed ​​- спільну програму HHS і Міністерства оборони – для прискорення розробки коронавірусних вакцин, методів лікування і діагностики.

В цілому, по всьому світу розробляють більш 150 коронавірусних вакцин, які використовують різні технології. Близько 20 вакцин проходять випробування на людях, 4 – на фінальних стадіях.

Вакцина від Pfizer і BioNTech показала багатообіцяючі результати на ранніх стадіях невеликих досліджень на людях.

Pfizer доставить дози, якщо продукт отримає дозвіл на екстрене використання або ліцензію від Управління з контролю за продуктами і ліками США, після демонстрації безпеки і ефективності в великому клінічному випробуванні Фази 3.

Наразі Pfizer і BioNTech планують провести до 100 мільйонів доз по всьому світу до кінця 2020 року і, можливо, більш 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року, за умови остаточного вибору дози з їх клінічного випробування.