У Сполучених Штатах Америки від коронавірусу COVID-19 померли вже більше 22 тисяч людей.

Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що всього в Штатах інфіковано COVID-19 вже 557,5 тисячі людей. 22 056 з них померли.

Відзначається, що за останню добу в США було зареєстровано 1514 смертей від коронавірусу.

При цьому епіцентром пандемії в країні є Нью-Йорк, де підтверджено лабораторно вже майже 100 тисяч випадків коронавірусу і померли від інфекції вже 6698 людей.

За словами головного інфекціоніста країни Антоніо Фочі, в тому випадку, якщо б влада Сполучених Штатів почала вводити карантинні обмеження раніше, жертви могли б стати істотно меншими.

Крім того, медик також додав, що вже восени-взимку 2020 року імовірна друга хвиля епідемії COVID-19. Це означає, що американські виборці, можливо, не матимуть можливості піти на виборчі дільниці на президентських виборах, які повинні відбутися в США вже в листопаді 2020 року.