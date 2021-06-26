Про це повідомляє американське видання CNBC.
У рекомендаціях йдеться, що після отримання другої дози зазначених вакцин, у пацієнтів можуть виникнути такі захворювання серця, як міокардит та перикардит. Симптоми можуть з’явитися протягом кількох днів після вакцинації.
Міокардит — це запалення серцевого м’яза, а перикардит — запалення тканин, які оточують серце. Представники сфери охорони здоров’я зробили акцент на тому, що користь від вакцини значно перевищує будь-який ризик.
“Ризик виникнення міокардиту та перикардиту досить низький з огляду на кількість введених доз вакцин… Переваги вакцинації проти коронавірусу перевищують ризики, враховуючи ризик захворювання на коронавірус і пов’язані з ним потенційно важкі ускладнення”, – сказано в заяві виконувачки обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок.
У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що з початку вакцинації серед американців було зафіксовано 1200 випадків виникнення міокардиту та перикардиту. Це сталося з пацієнтами до 30 років. При цьому, в країні було зроблено понад 300 мільйонів щеплень. Тобто на мільйон введених доз було 12,5 випадку виникнення проблем в роботі серця.
- Раніше центри США з контролю і профілактики захворювань заявили, що розслідують випадки запалення серця у молодих чоловіків після щеплення проти коронавірусу вакцинами, виробництва Pfizer / BioNTech і Moderna.