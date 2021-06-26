В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США додали попередження до інформаційних бюлетенів для пацієнтів, які вже отримали чи збираються отримати щеплення проти коронавірусу компаній Pfizer та Moderna. Вони можуть спричинити проблеми з серцем.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

У рекомендаціях йдеться, що після отримання другої дози зазначених вакцин, у пацієнтів можуть виникнути такі захворювання серця, як міокардит та перикардит. Симптоми можуть з’явитися протягом кількох днів після вакцинації.

Міокардит — це запалення серцевого м’яза, а перикардит — запалення тканин, які оточують серце. Представники сфери охорони здоров’я зробили акцент на тому, що користь від вакцини значно перевищує будь-який ризик.

“Ризик виникнення міокардиту та перикардиту досить низький з огляду на кількість введених доз вакцин… Переваги вакцинації проти коронавірусу перевищують ризики, враховуючи ризик захворювання на коронавірус і пов’язані з ним потенційно важкі ускладнення”, – сказано в заяві виконувачки обов’язки комісара FDA Джанет Вудкок.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що з початку вакцинації серед американців було зафіксовано 1200 випадків виникнення міокардиту та перикардиту. Це сталося з пацієнтами до 30 років. При цьому, в країні було зроблено понад 300 мільйонів щеплень. Тобто на мільйон введених доз було 12,5 випадку виникнення проблем в роботі серця.