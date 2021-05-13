В Центрі по контролю та профілактиці захворювань (CDC) видали нові рекомендації, згідно з якими повністю вакциновані американці мають право назавжди відмовитися від масок.

Про це сказано на сайті регулятора.

Дозволено не носити маски як на свіжому повітрі, так і всередині приміщень. В CDC додали, що нові правила дозволять американцям повернутися до нормального життя.

Окрім цього, повністю вакцинованим людям дозволено не дотримуватись правил соціального дистанціювання в більшості громадських місць. Це може стати додатковим стимулом для тих, хто поки що не погоджується на вакцинацію з різних причин.

Під час свого звернення в четвер президент США Джо Байден спілкувався з журналістами без маски.

“Я думаю, це важливий крок у такий великий день… Якщо ви повністю вакциновані, то ви можете зняти маску. Ви маєте право робити те, чим американці славляться на увесь світ – вітати один одного усмішкою”, – сказав Байден.

Директорка CDC Рошель Валенскі заявила, що нові рекомендації обумовлені тим, що в країні різко зменшилася кількість випадків захворювань коронавірусом та підвищився рівень вакцинації населенню.

Після оголошення Байдена про нові рекомендації деякі сенатори та конгресмени також відмовились від масок. Журналісти в Білому домі також перестали носити маски.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.