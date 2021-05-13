Про це сказано на сайті регулятора.
Дозволено не носити маски як на свіжому повітрі, так і всередині приміщень. В CDC додали, що нові правила дозволять американцям повернутися до нормального життя.
Окрім цього, повністю вакцинованим людям дозволено не дотримуватись правил соціального дистанціювання в більшості громадських місць. Це може стати додатковим стимулом для тих, хто поки що не погоджується на вакцинацію з різних причин.
Під час свого звернення в четвер президент США Джо Байден спілкувався з журналістами без маски.
“Я думаю, це важливий крок у такий великий день… Якщо ви повністю вакциновані, то ви можете зняти маску. Ви маєте право робити те, чим американці славляться на увесь світ – вітати один одного усмішкою”, – сказав Байден.
Директорка CDC Рошель Валенскі заявила, що нові рекомендації обумовлені тим, що в країні різко зменшилася кількість випадків захворювань коронавірусом та підвищився рівень вакцинації населенню.
Після оголошення Байдена про нові рекомендації деякі сенатори та конгресмени також відмовились від масок. Журналісти в Білому домі також перестали носити маски.
Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.