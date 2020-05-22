Про це Трамп повідомив на своїй сторінці в Facebok.
“Я приспускаю прапори на всіх будівлях федерального уряду і державних пам’ятниках на три дні, вшановуючи пам’ять американців, яких ми втратили через коронавірус”, – написав він.
Як повідомляє “Голос Америки”, раніше до Трампа звернулися із запитом такого жесту представники американського Конгресу.
“Це стане державним проявом скорботи, так необхідної тепер для країни”, – написала в листі до Трампу лідерка демократів у Сенаті.
Відзначається, що на даний момент в Сполучених Штатах зафіксовано вже більше 95 000 смертей через коронавірусу.
- Від коронавірусу помер 91-річний колишній дворецький Білого дому Вілсон Рузвельт Джерман, який працював у 11 президентів США.