Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп віддав наказ приспустити національні прапори в пам'ять про померлих від коронавірусу.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці в Facebok.

“Я приспускаю прапори на всіх будівлях федерального уряду і державних пам’ятниках на три дні, вшановуючи пам’ять американців, яких ми втратили через коронавірус”, – написав він.

Як повідомляє “Голос Америки”, раніше до Трампа звернулися із запитом такого жесту представники американського Конгресу.

“Це стане державним проявом скорботи, так необхідної тепер для країни”, – написала в листі до Трампу лідерка демократів у Сенаті.

Відзначається, що на даний момент в Сполучених Штатах зафіксовано вже більше 95 000 смертей через коронавірусу.