Про це повідомляє CNN.

“Він був справжнім. Він був тихою, але суворою людиною. Дуже щедрим, ніколи не метушився і не скаржився. Завжди говорив, що прожив благословенне життя”, – зазначила його внучка Шанта Тейлор Гей.

Вона також уточнила, що Джерман помер 16 травня.

Він почав працювати в Білому домі в 1957 році під керівництвом тодішнього президента Дуайта Ейзенхауера в якості прибиральника.

До дворецького його підвищила Жаклін Кеннеді, дружина президента Джона Кеннеді.

Джерман пішов у відставку з Білого дому в 1997 році, але повернувся в 2003 році, а остаточно пішов на пенсію тільки в 2012 році при тодішньому президенті Бараку Обамі.

Дружина Барака – Мішель Обама зазначила, що її родині пощастило, що вони знала Джермана.

“Своєю добротою і турботою Вілсон Джерман допоміг зробити Білий дім домом для перших сімей, в тому числі і для нашої. Його служіння іншим – його готовність піти далі і далі заради країни, яку він любив, і всіх тих, чиї життя він торкнувся, – ця спадщина, гідна його щедрого духу. Нам пощастило, що ми знали його. Барак і я посилаємо нашу щиру любов і молитви його родині”, – сказала вона в коментарі виданню.

Колишня перша леді Хілларі Клінтон також заявила, що вона і колишній президент Білл Клінтон засмучені смертю ексдворецького.

А дочка колишнього президента Джорджа Буша-молодшого – Дженна Буш Хагер, яка є ведучою телепрограми NBC “Today with Hoda & Jenna”, у четвер на початку шоу вшанувала пам’ять Джермана. Вона сказала, що він був однією з причин, через яку в Білому домі вона відчував себе як вдома.