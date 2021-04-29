Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) запропонувало заборонити ментолові сигарети, оскільки вони викликають звикання та шкідливі.

Про це повідомили на сайті регулятора.

“Заборона на ментолові сигарети та інші “смаки” сигарет допоможе врятувати життя, особливо серед тих, хто найбільше страждають через смертельно небезпечні продукти… Регулятор зможе значно скоротити кількість молодих людей, які вже почали палити, а також збільшити кількість тих, хто приймуть рішення відмовитись від сигарет”, – сказав виконувач обов’язків уповноваженого FDA доктор Джанет Вудкок.

Він додав, що у 2009 році регулятор заборонив інші ароматизовані сигарети.

“Ментол маскує неприємний смак та різкість тютюнових виробів, полегшуючи їх вживання. Ментолові сигарети також можуть викликати звикання, від них важче відмовитися через посилений вплив нікотину”, – сказав представник регулятора.

Наразі в FDA збираються ввести заборону щодо ментолових сигарет для виробників, дистриб’юторів, гуртових постачальників, імпортерів та роздрібних продавців. Тобто з усіх сторін буде обмежено можливість потрапляння ментолових сигарет на ринок.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб США Ксавьє Бесерра сказав, що таке рішення відображає “прагнення адміністрації Джо Байдена покращити здоров’я всіх американців”.

На сьогодні в США близько 18,6 млн осіб курять ментолові сигарети. Серед темношкірого населення 85% палять ментолові сигарети, а серед білих – 30%.

74% молодих людей віком від 12 до 17 років, які палять, кажуть про те, що віддають перевагу сигаретам, які мають певний смак.