Про це повідомляє CNN.
Смертний вирок отримав вбивця Даніель Льюїс Лі. Він – прихильник переваги білих над іншими расами, який убив сім’ю з трьох осіб, спочатку повинен був бути страчений у грудні, але його справу було відкладено після того, як суди заблокували винесення смертного вироку.
Повідомляють, що Лі разом зі спільником катували батька, матір та їхню доньку, а потім вбили їх, а тіла кинули в озеро. Ерлін Петерсон – мати вбитої жінки й бабуся дівчинки – виступала проти страти вбивці, тому що не хотіла, щоб це було пов’язано з її ім’ям.
Тоді виконання смертного вироку відклали через ситуацію з коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що у США можуть стратити поліцейського з Атланти (штат Джорджія), якого звинуватили у вбивстві 27-річного темношкірого хлопця, який чинив опір при затриманні.