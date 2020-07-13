У неділю, 12 липня, Апеляційний суд США сьомого округу видав постанову, яка дозволить стратити першого федерального ув'язненого за останні 17 років.

Про це повідомляє CNN.

Смертний вирок отримав вбивця Даніель Льюїс Лі. Він – прихильник переваги білих над іншими расами, який убив сім’ю з трьох осіб, спочатку повинен був бути страчений у грудні, але його справу було відкладено після того, як суди заблокували винесення смертного вироку.

Повідомляють, що Лі разом зі спільником катували батька, матір та їхню доньку, а потім вбили їх, а тіла кинули в озеро. Ерлін Петерсон – мати вбитої жінки й бабуся дівчинки – виступала проти страти вбивці, тому що не хотіла, щоб це було пов’язано з її ім’ям.

Тоді виконання смертного вироку відклали через ситуацію з коронавірусом.