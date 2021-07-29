Про це заявив президент США Джо Байден.

Оскільки федеральний уряд США найбільший роботодавець в країні – зміни торкнуться мільйонів американців. Це новий крок адміністрації Байдена на шляху до стримування епідемії коронавірусу в країні.

“Ми повинні носити маски, аби захистити один одного й зупинити швидке поширення цього вірусу, в той час, як ми працюємо над тим, аби вакцинувати якомога більшу кількість людей”, – сказав Байден.

У федеральних органах працюють приблизно 2,2 мільйона американських громадян, які працевлаштовані на повний робочий день (40 годин на тиждень). До них слід додати 1,4 млн військовослужбовців та майже 500 тисяч працівників Поштової служби. Федеральними підрядниками в США працюють не менше 5 мільйонів американців та 1,8 млн за федеральними грантами.

Тепер федеральні службовці мають надати докази вакцинації проти коронавірусу. Якщо таких немає, то можливі два варіанти. Перший — зробити обидві дози щеплення проти коронавірусу. Другий — погодитися на додаткові вимоги конкретної федеральної установи. Як варіант — проходити регулярне тестування на коронавірус, носити захисну маску та дотримуватися соціального дистанціювання. Також буде обмежена можливість подорожувати чи їздити у відрядження для тих, хто не має щеплень проти коронавірусу.