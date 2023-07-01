У Сполучених Штатах вважають, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин можу бути причетним до виведення миротворців ООН з Малі, які перебували там з 2013 року.

Джерело: Reuters

30 червня Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за завершення десятирічної миротворчої місії в Малі після того, як військова хунта західноафриканської країни раптово попросила 13 000 військових сил покинути країну – крок, який, за словами Сполучених Штатів, був розроблений російською ПВК “Вагнер”.

Кінець операції, відомої як MINUSMA, відбувся після років напруженості та урядових обмежень, які перешкоджали миротворчим повітряним і наземним операціям після того, як у 2021 році Малі об’єдналася з вагнерівцями.

Миротворці ООН відіграють важливу роль у захисті цивільного населення від повстанців ісламістів, які вбили тисячі осіб. Деякі експерти побоюються, що ситуація з безпекою може погіршитися, коли місія відійде, залишивши недостатньо оснащену армію Малі наодинці з приблизно 1000 бійцями ПВК “Вагнер” для боротьби з бойовиками, які контролюють смуги території на півночі та в центрі пустелі.

Рада з 15 членів ухвалила розроблену Францією резолюцію, в якій вимагається, щоб місія в суботу розпочала “припинення своїх операцій, передачу своїх завдань, а також упорядковане та безпечне скорочення та виведення свого персоналу з метою завершення цього процес до 31 грудня 2023 року”.

Під час голосування в Раді Безпеки Білий дім звинуватив лідера “Вагнер” Євгена Пригожина в допомозі в організації виведення миротворців ООН з Малі та заявив, що має інформацію про те, що влада Малі виплатила російським найманцям понад 200 мільйонів доларів з кінця 2021 року.

“Що не так широко відомо, так це те, що Пригожин допомагав організувати цей відхід в інтересах ПВК “Вагнер”. Ми знаємо, що високопоставлені малійські чиновники працювали безпосередньо зі співробітниками Пригожина, щоб повідомити генерального секретаря ООН про те, що Малі відкликала згоду на місію MINUSMA”, — сказав журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Заступник посла Росії в ООН Анна Євстигнєєва заявила в Раді Безпеки, що Малі прийняла “суверенне рішення”.

“Ми хотіли б підтвердити нашу підтримку Бамако в його прагненні взяти на себе повну відповідальність і відіграти провідну роль у стабілізації малійської держави. Росія продовжить надавати всебічну підтримку Малі для нормалізації ситуації в цій країні на двосторонній основі”, – сказала вона.

Уряд Малі взяв до відома ухвалення резолюції та “буде пильним у забезпеченні дотримання” графіка виведення, заявив посол Малі в ООН Ісса Конфуру в Раді Безпеки.

“Уряд шкодує, що Рада Безпеки продовжує розглядати ситуацію в Малі як загрозу міжнародному миру та безпеці. Малі залишається відкритим для співпраці з усіма партнерами, які бажають з ним працювати, за умови поваги до керівних принципів нашої державної політики”, – сказав Конфуру.

Малі намагається зупинити ісламістське повстання, яке пустило коріння після повстання в 2012 році. Рада Безпеки розгорнула MINUSMA у 2013 році для підтримки іноземних і місцевих зусиль з відновлення стабільності. Розчарування у зв’язку із зростанням небезпеки спровокувало два перевороти в Малі у 2020 та 2021 роках.