Президент США Дональд Трамп заявив, що восени в країні може повторитися спалах коронавірусу, тому слід приймати швидкі рішення й реанімувати економіку.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

Трамп зазначив, що саме швидкі дії зараз можуть запобігти масштабам поширення епідемії і допоможуть не зупиняти економіку країни.

“Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження”, – заявив Трамп.

Тепер президент США має намір послабити карантин в країні заради запуску економіки, незважаючи на триваюче зростання кількості захворювань і смертей внаслідок зараження коронавірусом.

Він зазначив, що до осені США будуть готові до нового спалаху, оскільки вже мають досвід боротьби з інфекцією.