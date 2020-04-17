Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.
Трамп зазначив, що саме швидкі дії зараз можуть запобігти масштабам поширення епідемії і допоможуть не зупиняти економіку країни.
“Деякі вчені вважають, що вірус може повернутися восени. І в цьому випадку ми повинні бути готові до того, щоб швидко справлятися з осередками зараження”, – заявив Трамп.
Тепер президент США має намір послабити карантин в країні заради запуску економіки, незважаючи на триваюче зростання кількості захворювань і смертей внаслідок зараження коронавірусом.
Він зазначив, що до осені США будуть готові до нового спалаху, оскільки вже мають досвід боротьби з інфекцією.
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.