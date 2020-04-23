Міністерство праці США повідомило, що після п'яти тижнів карантину зареєстровано 4,4 мільйона заявок на одержання допомоги з безробіття.

Про це сказано в матеріалі, опублікованому на сайті американської медіакомпанії CNN.

Повідомляється, що п’ятий тиждень поспіль мільйони американських робітників зверталися по допомогу з безробіття, щоб отримати фінансову виплату, оскільки 5 тижнів американські підприємства залишалися закритими.

З урахуванням сезонних коригувань безробіття, економісти стверджують, що загальне число безробітних через обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією становить 4,2 мільйона.

Відзначимо, що американські робітники загалом подали 26,5 мільйона первинних заявок з 14 березня, включаючи сезонні поправки.