Про це сказано в матеріалі, опублікованому на сайті американської медіакомпанії CNN.
Повідомляється, що п’ятий тиждень поспіль мільйони американських робітників зверталися по допомогу з безробіття, щоб отримати фінансову виплату, оскільки 5 тижнів американські підприємства залишалися закритими.
З урахуванням сезонних коригувань безробіття, економісти стверджують, що загальне число безробітних через обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією становить 4,2 мільйона.
Відзначимо, що американські робітники загалом подали 26,5 мільйона первинних заявок з 14 березня, включаючи сезонні поправки.
- Рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України на рівні “B”, але погіршило прогноз по ньому з “позитивного” до “стабільного”. Агентство також прогнозує, що економіка України впаде в 2020 році на 6,5 %.