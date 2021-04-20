Про це повідомляє ВВС.
Зейна Майкла Флойда повинні стратити в червні. Однак він вимагає, аби його розстріляли, оскільки це не так боляче, як ін’єкція.
В США дуже рідко когось зі злочинців розстрілюють.
За словами федерального адвоката Бреда Левенсона, Флойд просто хоче уникнути смертельної ін’єкції, яку пропонує держава (ін’єкція складається з трьох препаратів).
За процедурою, злочинець завжди може обрати альтернативний метод смертної кари. Флойд обрав розстріл, оскільки вважає його “найбільш гуманним”.
На сьогодні в США розстріли дозволені лише в штатах Оклахома, Юта та Міссісіпі. Однак, з 2010 року не було жодного розстрілу.
Рішення в справі Флойда приймуть в травні, за місяць до запланованої смертної кари.
До слова, 45-річного Флойда визнали винним у вбивстві чотирьох осіб і пораненні ще одного в супермаркеті в Лас-Вегасі. Це відбулося у 1999 році. У 2000 році він визнав себе винним. Його засудили до смертної кари. Флойд вже кілька разів оскаржував цей вирок. 22 червня, напередодні смертної кари, він збирається просити про помилування Раду з помилування штату Невада. Минулого року Верховний суд відхилив його прохання.
В штаті Невада збираються скасувати смертну кару на федеральному рівні. Якщо за таке рішення проголосують – смертні вироки в штаті скасують й замінять на довічне позбавлення волі.
Згідно з даними Інформаційного центру США щодо смертної кари, на сьогодні 70 осіб чекають виконання вироку в Неваді. З 1976 року лише одного злочинця помилували.
- Парламент Вірджинії (США) остаточно схвалив законопроєкт, який скасовує смертну кару в штаті.