В американському штаті Невада злочинець, якого засудили до смертельної кари шляхом введення ін'єкції, вимагає, аби його розстріляли.

Про це повідомляє ВВС.

Зейна Майкла Флойда повинні стратити в червні. Однак він вимагає, аби його розстріляли, оскільки це не так боляче, як ін’єкція.

В США дуже рідко когось зі злочинців розстрілюють.

За словами федерального адвоката Бреда Левенсона, Флойд просто хоче уникнути смертельної ін’єкції, яку пропонує держава (ін’єкція складається з трьох препаратів).

За процедурою, злочинець завжди може обрати альтернативний метод смертної кари. Флойд обрав розстріл, оскільки вважає його “найбільш гуманним”.

На сьогодні в США розстріли дозволені лише в штатах Оклахома, Юта та Міссісіпі. Однак, з 2010 року не було жодного розстрілу.

Рішення в справі Флойда приймуть в травні, за місяць до запланованої смертної кари.

До слова, 45-річного Флойда визнали винним у вбивстві чотирьох осіб і пораненні ще одного в супермаркеті в Лас-Вегасі. Це відбулося у 1999 році. У 2000 році він визнав себе винним. Його засудили до смертної кари. Флойд вже кілька разів оскаржував цей вирок. 22 червня, напередодні смертної кари, він збирається просити про помилування Раду з помилування штату Невада. Минулого року Верховний суд відхилив його прохання.

В штаті Невада збираються скасувати смертну кару на федеральному рівні. Якщо за таке рішення проголосують – смертні вироки в штаті скасують й замінять на довічне позбавлення волі.

Згідно з даними Інформаційного центру США щодо смертної кари, на сьогодні 70 осіб чекають виконання вироку в Неваді. З 1976 року лише одного злочинця помилували.