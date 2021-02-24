Про це повідомляє Associated Press.

У понеділок законодавці штату остаточно схвалили законопроєкт про скасування смертної кари в Вірджинії. Тепер його спрямували на підпис губернатору-демократу Ральфу Нортему. Щоправда, поки не визначена дата, коли він підпише його.

Нова демократична більшість Вірджинії, яка другий рік повністю контролює Генеральну Асамблею, наполягала на скасуванні, стверджуючи, що смертна кара непропорційно застосовувалася до кольорових, психічно хворих та малозабезпечених людей.

“Життєво важливо, щоб наша система кримінального правосуддя діяла справедливо і справедливо карала людей. Всі ми знаємо, що смертна кара цього не робить. Це неефективно і нелюдяно”, – заявили спікер Палати представників Ейлін Філер-Корн і лідер більшості в Сенаті Дік Саслоу після голосування.

Республіканці висловили стурбованість з приводу справедливості для жертв і членів їхніх сімей і сказали, що є деякі злочини, які настільки жахливі, що винні заслуговують кари.

Зараз тільки двоє чоловіків чекають виконання смертної кари в Вірджинії: це Ентоні Джуніпер – він був засуджений до смертної кари в 2004 році за вбивство своєї колишньої дівчини, двох її дітей і її брата – і Томас Портер, якого засудили до смерті за вбивство поліцейського в 2005 році. Якщо законопроєкт буде підписаний губернатором штату, це змінить їхні вироки на довічне ув’язнення без права дострокового звільнення.

Законопроєкт про смертну кару знаменує собою особливо різкий поворот у зворотному напрямку в штаті, де страти продовжувалися в останнє десятиліття при губернаторах і від республіканців, і від демократів. Законодавчі збори штату і офіційні особи в останні роки робили всілякі дії, щоб зберегти здатність Вірджинії проводити страти і обмежити прозорість процесу.

Навіть минулого року законопроєкти про скасування смертної кари в Генеральній Асамблеї ні до чого не привели.

У понеділок обидві палати схвалили окремі, але ідентичні законопроєкти про скасування.

Зазначається, що історично Вірджинія застосовувала смертну кару частіше, ніж будь-який інший штат, стративши майже 1400 осіб з тих пір, як вона була колонією.

Перша страта відбулася ще в 1608 році, коли в Джеймстауні – першому поселенні англійців на території США – стратили людину, яку вважали іспанським шпигуном.