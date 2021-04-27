В американському штаті Юта вдалося знайти тіло хлопця, який, очевидно, втратив рівновагу та впав зі скелі висотою 24 метри.

Про це з посиланням на місцеву поліцію повідомляє американський телеканал Fox News.

Минулого тижня 24-річний Метью Дж. Шнітцер разом з другом поїхав відпочивати в Коттонвуд-Каньйон. В один із днів хлопці вирушили в гори.

Через кілька годин друг Шнітцера повернувся в кемпінг, а він вирішив продовжити похід.

Однак ввечері він не повернувся до табору. Товариш шукав його до опівночі, однак безрезультатно. Вранці він продовжив пошуки, однак знову марно.

Після цього він повідомив поліції про те, що його друг зник.

В офісі шерифа наказали провести пошуково-рятувальну операцію. Тіло хлопця вдалося знайти за допомогою вертольоту. Його знайшли в боковому каньйоні біля підніжжя 24-метрової гори.

Хлопця вдалося знайти, орієнтуючись на фотографії, які робили товариші під час походу.

За словами шерифа, 24-річний загиблий міг втратити рівновагу, в результаті чого впав в каньйон.

Родині Шнітцера повідомили про смерть сина після того, як екіпаж дістав його тіло з каньйону.