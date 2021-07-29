Президент США Джо Байден вважає, що вакцинація проти коронавірусу має бути обов'язковою умовою для федеральних службовців. Це чиновники, а також персонал федеральних закладів (аеропорти, деякі лікарні, пенітенціарні заклади, пошта й так далі). Ті, хто наразі є федеральними службовцями, але відмовляються від вакцинації - роботу не втратять.

Про це повідомляє американське видання The New York Times

Протягом тижня Байден, за інформацією інсайдерів, оголосить про те, що федеральні службовці мають пред’явити докази обов’язкової вакцинації проти коронавірусу.

Якщо таких немає, то можливі два варіанти. Перший – зробити обидві дози щеплення проти коронавірусу. Другий – погодитись на додаткові вимоги конкретної федеральної установи. Як варіант – проходити регулярне тестування на коронавірус, носити захисну маску та дотримуватись соціального дистанціювання. Також буде обмежена можливість подорожувати чи їздити у відрядження для тих, хто не має щеплень проти коронавірусу.

Під час звернення Байден збирається сказати, що нова хвиля епідемії коронавірусу в країні – наслідок відмови від вакцинації майже половини населення.

“Пандемія навколо нас – це пандемія невакцинованих… Якби ще 100 мільйонів американців вакцинувалося – ми б жили інакше”, – казав до цього Байден.

Поки що невідомо – чи стосуватиметься нововведення Байдена військовослужбовців та як вплине на федеральних підрядників.

“Нові вказівки щодо вакцинації федеральних службовців показують, що національна кампанія з вакцинації не була реалізована”, – вказано у виданні.

В США тільки 60% дорослого населення отримало по обидві дози щеплень проти коронавірусу. Хоча б одну дозу вакцини отримали 69,3% американців.

У федеральних органах працюють приблизно 2,2 мільйона американських громадян, які працюють повний робочий день (40 годин на тиждень). До них потрібно додати 1,4 млн військовослужбовців та майже 500 тисяч працівників Поштової служби. В якості федеральних підрядників в США працюють не менше 5 мільйонів американців та 1,8 млн за федеральними грантами.