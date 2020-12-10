Про це повідомляє видання SUNA.
Факт пограбування підтвердив консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд. Дипломат розповів, що особисто брав участь у процедурі ідентифікування грабіжників.
Грабіжники у формі військових вкрали у дипустанові гроші та інше цінне майно. Однак спільники не змогли покинути місце злочину, адже біля будівлі консульства їх затримали поліціянти.
Розграбоване майно та гроші повернули українському консульству.
- У Парижі невідомі пограбували квартиру саудівської принцеси на €600 тисяч. 47-річна принцеса, ім’я якої не розголошується, не була в своїй квартирі з серпня. Але по поверненню вона виявила пропажу сумок, годинників, прикрас і хутра на суму близько 600 000 євро.