У столиці Судану злочинці у формі збройних сил країни вдерлися у будівлю українського консульства. На щастя, грабіжників одразу затримали, а вкрадене - повернули.

Про це повідомляє видання SUNA.

Факт пограбування підтвердив консул України в Судані Муса Мухаммад Саїд. Дипломат розповів, що особисто брав участь у процедурі ідентифікування грабіжників.

Грабіжники у формі військових вкрали у дипустанові гроші та інше цінне майно. Однак спільники не змогли покинути місце злочину, адже біля будівлі консульства їх затримали поліціянти.

Розграбоване майно та гроші повернули українському консульству.