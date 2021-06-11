В американському штаті Техас невелика кондитерська Confections стала надзвичайно популярною після того, як запропонувала печиво у формі серця, прикрашене кольорами прапора ЛГБТК+.

Про результати рекордних продажів повідомили на сторінках Confections в соцмережах.

У кондитерській вирішили зробити печиво на знак підтримки представників ЛГБТК+, оскільки червень проголошено Місяцем гордості в США.

Коли печиво було готове, почалися продажі з лозунгом “Більше любові. Менше ненависті”.

Однак наступного дня сталося те, чого власники кондитерської не чекали. Вони втратили велику кількість клієнтів та підписників у соціальних мережах, які не підтримували рух ЛГБТК+.

Окрім цього, кондитерська отримала велику кількість негативних коментарів, повідомлень з погрозами тощо.

Однак, власники кондитерської не втратили надію. Вони знову повідомили про те, що печиво можна придбати за ціною 3 долари за одиницю, висловивши надію на те, що “наступний день буде кращим”.

Це повідомлення стало вірусним.

На сторінці Confections з’явилося понад 2,5 тисячі нових підписників у соціальних мережах. Кондитерську вирішили підтримати прихильники руху ЛГБТК+. Зокрема, нові клієнти не лише купували запропоноване печиво, а й залишали щедрі чайові на розвиток цього бізнесу.

Клієнти з інших штатів, зокрема, з Вашингтона, Міннесоти, Нью-Йорка, а також з інших країн — Канади, Бразилії та Великої Британії, замовляли печиво онлайн.

За кілька днів черга до кондитерської була настільки великою, що там ледь встигали обслуговувати клієнтів. Через кілька годин після відкриття кондитерської все печиво було продано. Наступного дня ситуація повторилася.

Клієнти, які приходили до кондитерської, але купити було нічого, просто залишали гроші, аби її підтримати. Ці гроші кондитерська передала місцевій організації з захисту тварин. Там отримали понад 4 тисячі доларів.