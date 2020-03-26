Про це повідомляється на сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом в Facebook.

Таку інформацію повідомили станом на дев’яту вечора, 25 березня.

Серед захворілих – двоє сімейних лікарів з Монастириського району. Один хворий – лікар Центру медико-санітарної допомоги в цьому ж районі. Ще один – лікар Монастириської лікарні.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров’я підтвердили ще два випадки зараження в Тернопільській області і загальна кількість хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні зросла до 15 осіб. Один з них помер.

Влада Тернополя просить місцевих жителів інформувати їх про випадки, коли громадяни, які прибули з країн, в яких поширений COVID-19, нехтують правилами самоізоляції.