Про це повідомляється на сторінці Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом в Facebook.
Таку інформацію повідомили станом на дев’яту вечора, 25 березня.
Серед захворілих – двоє сімейних лікарів з Монастириського району. Один хворий – лікар Центру медико-санітарної допомоги в цьому ж районі. Ще один – лікар Монастириської лікарні.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров’я підтвердили ще два випадки зараження в Тернопільській області і загальна кількість хворих на коронавірусну інфекцію в регіоні зросла до 15 осіб. Один з них помер.
Влада Тернополя просить місцевих жителів інформувати їх про випадки, коли громадяни, які прибули з країн, в яких поширений COVID-19, нехтують правилами самоізоляції.
- 25 березня в Україні підтверджено 32 нових випадки COVID-19. Загальна кількість випадків досягла 145, 5 пацієнтів загинули.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів та продовжити карантин до 24 квітня у зв’язку зі спалахом коронавірусу.