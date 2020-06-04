Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у Facebook.

“На жаль, ми маємо в Тернополі спалах коронавірусу серед працівників підстанції екстреної медичної допомоги. Всього за останні дні виявлено 18 випадків інфікування в цьому обласному медичному закладі. Підстанцію тимчасово закрили. Прошу тернополян з розумінням поставитися до цієї ситуації. Ця підстанція підпорядковується області, але знаходиться в Тернополі і працюють там у більшості тернополяни”, – сказав Надал.

За його словами, у зв’язку з цією ситуацією час приїзду бригади екстреної медичної допомоги може збільшитися.

“Черговий спалах показує нам, що епідемія ще не минула. Тому я дуже прошу подбати про себе та близьких”, – наголосив Надал.

Усього з початку епідемії в Тернополі виявлено 126 випадків коронавірусу, двоє містян померли, 89 – одужали.