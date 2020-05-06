Про це повідомляє видання The Verge.
Компанія Match Group, яка володіє додатком, напередодні оприлюднила звіт про свої доходи за перший квартал 2020 року.
В цей звіті компанія зауважила, що до кінця поточного року планує запустити власний відеочат. Деталей поки не розкривають.
Варто зазначити, що наразі в додатку доступні тільки тестові повідомлення та обмін GIF-файлами з бібліотеки ресурсу. Відправляти посилання, фото і відео в чатах Tinder заборонено. Це зроблено з метою безпеки: так користувачі не можуть відправляти і отримувати образливий контент.
Журналісти припускають, що до кінця року Match Group має намір або розробити власну систему розпізнавання образливих зображень або знаходиться в пошуку сторонньої системи.
Під час глобального карантину Tinder внесли ряд змін в свій додаток, що допомагають людям легше переживати карантин. Відеочати також зможуть слугувати задля цієї мети.
“Ми впевнені, що попит на зв’язок з людьми ніколи не зникне, і ми як і раніше готові задовольнити цю потребу Цей період соціальної ізоляції був би набагато важчим для одиноких людей, у яких більше не було б інших можливостей зустрітися і з’єднатися (як бари та концерти), якби не наші продукти”, — наголосили в компанії.
- Раніше повідомлялося, що кількість нових користувачів і власників платної підписки в популярному додатку для знайомств Tinder скоротилося під час карантину. Зростання доходів компанії сповільнилося.