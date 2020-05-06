У популярному додатку для знайомств Tinder до кінця року з'явиться функція відеочатів.

Про це повідомляє видання The Verge.

Компанія Match Group, яка володіє додатком, напередодні оприлюднила звіт про свої доходи за перший квартал 2020 року.

В цей звіті компанія зауважила, що до кінця поточного року планує запустити власний відеочат. Деталей поки не розкривають.

Варто зазначити, що наразі в додатку доступні тільки тестові повідомлення та обмін GIF-файлами з бібліотеки ресурсу. Відправляти посилання, фото і відео в чатах Tinder заборонено. Це зроблено з метою безпеки: так користувачі не можуть відправляти і отримувати образливий контент.

Журналісти припускають, що до кінця року Match Group має намір або розробити власну систему розпізнавання образливих зображень або знаходиться в пошуку сторонньої системи.

Під час глобального карантину Tinder внесли ряд змін в свій додаток, що допомагають людям легше переживати карантин. Відеочати також зможуть слугувати задля цієї мети.

“Ми впевнені, що попит на зв’язок з людьми ніколи не зникне, і ми як і раніше готові задовольнити цю потребу Цей період соціальної ізоляції був би набагато важчим для одиноких людей, у яких більше не було б інших можливостей зустрітися і з’єднатися (як бари та концерти), якби не наші продукти”, — наголосили в компанії.