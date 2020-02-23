У турецькій провінції Ван в результаті землетрусу загинули вісім осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За словами глави МВС Туреччини Сулеймана Сойлу, підземні поштовхи магнітудою 5,9 зафіксовані в місті Хой провінції Західний Азербайджан. Жертви і руйнування зареєстровані в селах Кашкол, Гювенлік, Геленлер і Озпинар району Башкале.

За попередніми даними, шість з восьми загиблих з села Озпинар, ще один – в селі Гювенлік.

Фото: AA, Zafer Tayfur

П’ять поранених госпіталізовані. Пошуково-рятувальні роботи тривають.