Про це повідомляє Аnadolu.
Міністр зазначив, що померлий заразився від людини, яка була в Китаї.
В цілому, кількість тих, хто заразилися, за дві доби зросла вдвічі і зараз становить 98.
“У нас сьогодні перший випадок смерті від коронавірусу, помер 89-річний пацієнт, який контактував з хворим, що заразився в Китаї. Загальна кількість заражених зараз становить 98”, – сказав міністр.
До Туреччини вже заборонили в’їзд іноземцям з дев’яти європейських країн, де велика кількість заражених.
Також заборона поширюється на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували ці країни.
Туристичний сезон в країні перенесли з кінця березня на кінець квітня.
Перший випадок зараження коронавірусом в Туреччині підтвердили 10 березня.
- 23 лютого влади Туреччини і Вірменії прийняли рішення тимчасово закрити кордон з Іраном через небезпеку поширення кооронавірусу.