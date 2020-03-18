Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа офіційно підтвердив, що в країні від коронавірусу помер 89-річний пацієнт.

Про це повідомляє Аnadolu.

Міністр зазначив, що померлий заразився від людини, яка була в Китаї.

В цілому, кількість тих, хто заразилися, за дві доби зросла вдвічі і зараз становить 98.

“У нас сьогодні перший випадок смерті від коронавірусу, помер 89-річний пацієнт, який контактував з хворим, що заразився в Китаї. Загальна кількість заражених зараз становить 98”, – сказав міністр.

До Туреччини вже заборонили в’їзд іноземцям з дев’яти європейських країн, де велика кількість заражених.

Також заборона поширюється на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували ці країни.

Туристичний сезон в країні перенесли з кінця березня на кінець квітня.

Перший випадок зараження коронавірусом в Туреччині підтвердили 10 березня.