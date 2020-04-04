Про це повідомляє Anadolu.
“Вводиться комендантська година для осіб молодше 20 років. Жителі зобовʼязані носити захисні маски в місцях скупчення людей, в тому числі в супермаркетах і на ринках”, — заявив Ердоган.
Також в країні на 15 днів закрили на вʼїзд і виїзд 30 великих міст, зокрема, Стамбул.
За даними центру Джона Гопкінса, у Туреччині зафіксували понад 20 тисяч випадків захворювання коронавірусом, померло 425 людей.
- Число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищило 1 млн. Понад 50 тисяч людей загинули.