У Туреччині ввели заборону на вихід на вулицю людям молодше 20 років.

Про це повідомляє Anadolu.

“Вводиться комендантська година для осіб молодше 20 років. Жителі зобовʼязані носити захисні маски в місцях скупчення людей, в тому числі в супермаркетах і на ринках”, — заявив Ердоган.

Також в країні на 15 днів закрили на вʼїзд і виїзд 30 великих міст, зокрема, Стамбул.

За даними центру Джона Гопкінса, у Туреччині зафіксували понад 20 тисяч випадків захворювання коронавірусом, померло 425 людей.