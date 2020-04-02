Про це свідчать дані університету Джона Хопкінса.
Увечері 2 квітня, майже за 4 місяці після того, як був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19, кількість заражених людей на Землі перевищила позначку в 1 млн. Діагноз лабораторно підтверджений вже у 1 002 159 осіб.
10 країн з найбільшою кількістю інфікованих:
- США — 236 339 випадків
- Італія — 115 242 випадки
- Іспанія — 110 238 випадків
- Німеччина — 84 600 випадків
- Китай — 82 432 випадки
- Франція — 59 929 випадків
- Іран — 50 468 випадків
- Великобританія — 34 164 випадки
- Швейцарія — 18 827 випадків
- Туреччина — 18 135 випадків
Найбільша кількість летальних випадків зафіксовано в Італії – там загинули 13 915 пацієнтів. Слідом ідуть Іспанія (10 096), Франція (4 503), Китай (3 199), Іран (3 160) і Великобританія (2 921). Середній рівень смертності від COVID-19 в світі – 5,14% від числа захворілих.
Із загальної кількості заражених 208 949 осіб вже одужали. Таким чином, на сьогоднішній день все ще проходять лікування 741 725 осіб.
- Станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 22 пацієнта загинули.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.