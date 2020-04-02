Про це свідчать дані університету Джона Хопкінса.

Увечері 2 квітня, майже за 4 місяці після того, як був зафіксований перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19, кількість заражених людей на Землі перевищила позначку в 1 млн. Діагноз лабораторно підтверджений вже у 1 002 159 осіб.

10 країн з найбільшою кількістю інфікованих:

США — 236 339 випадків Італія — ​​115 242 випадки Іспанія — 110 238 випадків Німеччина — 84 600 випадків Китай — 82 432 випадки Франція — 59 929 випадків Іран — 50 468 випадків Великобританія — 34 164 випадки Швейцарія — 18 827 випадків Туреччина — 18 135 випадків

Найбільша кількість летальних випадків зафіксовано в Італії – там загинули 13 915 пацієнтів. Слідом ідуть Іспанія (10 096), Франція (4 503), Китай (3 199), Іран (3 160) і Великобританія (2 921). Середній рівень смертності від COVID-19 в світі – 5,14% від числа захворілих.

Із загальної кількості заражених 208 949 осіб вже одужали. Таким чином, на сьогоднішній день все ще проходять лікування 741 725 осіб.