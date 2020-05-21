Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 10 червня відновить міжнародні авіаперельоти в країни, де стабілізувалася епідеміологічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Turkish Airlines.

Внутрішні перельоти компанія відновить з 4 червня.

“Всі наші міжнародні перельоти припинено до 10 червня 2020 року, а також всі наші внутрішні перельоти припинено до 4 червня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Раніше в Turkish Airlines зазначали, що в червні відновлять авіаперельоти в 19 країн, а до вересня їх кількість складе 99.

Також повідомлялося, що 60% внутрішніх рейсів авіакомпанії буде відновлено вже в червні.

Варто зазначити, що до пандемії коронавірусу Turkish Airlines літала в 126 країн світу.