Про це повідомляє прес-служба Turkish Airlines.
Внутрішні перельоти компанія відновить з 4 червня.
“Всі наші міжнародні перельоти припинено до 10 червня 2020 року, а також всі наші внутрішні перельоти припинено до 4 червня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.
Раніше в Turkish Airlines зазначали, що в червні відновлять авіаперельоти в 19 країн, а до вересня їх кількість складе 99.
Також повідомлялося, що 60% внутрішніх рейсів авіакомпанії буде відновлено вже в червні.
Варто зазначити, що до пандемії коронавірусу Turkish Airlines літала в 126 країн світу.
- 15 червня – головна орієнтовна дата для початку міжнародного туризму. Свої кордони вже готова відкрити навіть Італія, а Хорватія приймає туристів по-тихому.