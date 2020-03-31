Про це повідомляє Міжнародна правозахисна організація “Репортери без кордонів” (RSF).

Відповідне рішення ухвалила влада Туркменістану.

Місцеві журналісти розповіли про те, що поліція має право затримати людей, які ходять в медичних масках або навіть розмовляють про коронавірус COVID-19 на вулиці.

Згідно з даними карти поширення коронавірусу в світі, на території Туркменістану не зафіксовано випадків зараження COVID-19.

В організації заявили, що такими діями влада Туркменістану підсилює авторитаризм і піддає ризику своїх громадян.

“Туркменська влада виправдала свою репутації, застосувавши цей екстремальний метод для викорінення всієї інформації про коронавірус”, – сказала керівниця департаменту Східної Європи та Центральної Азії RSF Жанна Кавельє.

Варто зазначити, що влада в країні контролює всі ЗМІ.