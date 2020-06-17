Про це повідомляється в блозі Twitter.
Як відомо, в Twitter можна постити фотографії, відео, GIF-зображення і текст — до 280 символів в одному пості. Тепер компанія почала тестувати нову функцію — пости з голосовими повідомленнями. Тривалість повідомлення — до 140 секунд.
“Отже, починаючи з сьогоднішнього дня ми тестуємо нову функцію, яка додасть більше людського підходу до використання Twitter — ваш власний голос”, — зазначили в блозі компанії.
Наразі записувати та публікувати аудіоповідомлення можуть тільки користувачі додатків для iPhone та iPad. Чи з’явиться така функція для користувачів Android-пристроїв і коли це станеться, не повідомляється. Прослуховувати і відповідати на такі дописи можуть всі користувачі.
- Раніше соціальна мережа Instagram впровадила нову функцію “Guides”, яка призначена для створення покрокових інструкцій.