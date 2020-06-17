Наразі записувати та публікувати аудіоповідомлення можуть тільки користувачі додатків для iPhone та iPad. Чи з’явиться така функція для користувачів Android-пристроїв і коли це станеться, не повідомляється. Прослуховувати і відповідати на такі дописи можуть всі користувачі.

Раніше соціальна мережа Instagram впровадила нову функцію “Guides”, яка призначена для створення покрокових інструкцій.