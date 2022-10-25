Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
Як повідомив Федоров, за інформацією місцевих жителів, у населені пункти Мелітопольського району щоденно прибуває по 200-300 окупантів, серед яких і білоруські військові.
Федоров додав, що мовиться про повноцінний білоруський підрозділ військових, який місцеві мешканці бачили у селищі Мирному ще три тижні тому.
“Один окремий підрозділ, разом із солдатами, разом з офіцерами, котрий або хоче, або буде воювати проти наших мешканців”, – сказав мер Мелітополя.
Водночас, додав він, невідомо, чи це регулярна армія Білорусі, чи батальйон, який вступив до ЗС РФ.
“Цими деталями ми не володіємо. Але солдати – це білоруси або родом з Білорусі. Саме таку інформацію надали нам мешканці цього селища”, – сказав Федоров.
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Українська розвідка зазначила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко поки що не ухвалив рішення вступити у війну проти України. Нині розвідники не можуть стверджувати, що таке рішення прийнято остаточно.