За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території тимчасово окупованого Мелітопольського району вже щонайменше три тижні перебувають білоруські військові.

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

Як повідомив Федоров, за інформацією місцевих жителів, у населені пункти Мелітопольського району щоденно прибуває по 200-300 окупантів, серед яких і білоруські військові.

Федоров додав, що мовиться про повноцінний білоруський підрозділ військових, який місцеві мешканці бачили у селищі Мирному ще три тижні тому.

“Один окремий підрозділ, разом із солдатами, разом з офіцерами, котрий або хоче, або буде воювати проти наших мешканців”, – сказав мер Мелітополя.

Водночас, додав він, невідомо, чи це регулярна армія Білорусі, чи батальйон, який вступив до ЗС РФ.

“Цими деталями ми не володіємо. Але солдати – це білоруси або родом з Білорусі. Саме таку інформацію надали нам мешканці цього селища”, – сказав Федоров.