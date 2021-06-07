Тисячі людей в Угорщині вийшли на протести проти запланованого відкриття кампусу китайського університету в Будапешті, звинувачуючи владу у зраді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У квітні уряд Віктора Орбана підписав угоду шанхайським університетом Фудань про будівництво кампусу на території Будапешта на місці, де раніше планувалося побудувати гуртожитки для угорських студентів. Тоді уряд заявив, що Фудань — це заклад світового класу, і кампус “дозволить студентам вчитися у кращих вишах”.

Мер Будапешта Гергень Карачонь публічно виступив проти цього плану. Як акт протесту мер оголосив напередодні, що вулиці біля планованого кампусу будуть перейменовані. Одна буде названа на честь Далай-лами, вигнаного духовного лідера Тибету, а інша отримає назву “Дорога уйгурських мучеників” — на честь переважно мусульманської етнічної групи, яка, як вважається, стала жертвою геноциду з боку китайського уряду. Дві інші вулиці будуть названі на честь демонстрантів в Гонконзі і католицького єпископа, ув’язненого в Китаї.

В суботу, 5 червня, тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з рішенням побудувати кампус китайського університету. Деякі протестувальники у своїй плакатах звинувачували керівництво країни у зраді.

Ліберальні противники Віктора Орбана акцентують на його дружніх стосунках з китайським урядом і побоюються, що університетське містечко може підірвати якість вищої освіти, допомогти Пекіну посилити свій вплив в Угорщині та ЄС.

“Fidesz (партія Орбана — ред.) продає оптом житло угорських студентів і їхнє майбутнє, щоб вони могли привезти в країну елітний університет диктатури Китаю”, — писали в Facebook організатори суботнього протесту.

Пекін раніше заявив, що кілька угорських політиків намагалися перешкодити співпраці між Китаєм і Угорщиною. МЗС країни рішуче засудило такі дії.

Орбан встановив теплі відносини також з Росією і іншими неліберальними урядами. Паралельно із цим він вступає в сутички з західними союзниками, обмежуючи незалежність наукових досліджень, судової системи і засобів масової інформації.

Зокрема, у п’ятницю високопоставлений німецький дипломат розкритикував угорського лідера за те, що він заблокував заяву ЄС, яке засудило б репресивні заходи Пекіна щодо громадянських свобод в Гонконзі.