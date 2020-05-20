Про це він сказав під час пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я можу сказати, що платіжки за Україну в цілому стали менше … Долар не по сто … Ціни на бензин на автозаправках менше…” – зазначив Зеленський.

На питання про те, чи закінчилася в Україні епоха бідності, президент відповів негативно: “Я на сто відсотків можу сказати, що епоха бідності в Україні не закінчилася. Як вона може закінчитися, коли криза в світі, коли ви отримали (від попередника, – ред.) бідну країну. Ви повинні щось робити, робити якісь кроки, щось міняти. І це буде. У нас немає просто так грошей – вони не падають з неба”.

Зеленський також зазначив, що в Україні середня заробітна плата трохи виросла.

“Але нам необхідний ще мільярд доларів, щоб зараз допомогти бідним людям”, – сказав президент Володимир Зеленський.