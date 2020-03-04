«Ви брешете людям»: Гончаренко закликав Зеленського піти у відставку

Про це він заявив під час виступу на позачерговому засіданні Парламенту, повідомляє кореспондент #Букв.

Гончаренко, вийшовши до трибуни, звернувся до Зеленського:

“Що ми маємо? Ми маємо обіцянку кінця епохи бідності, а що ми маємо в результаті? Ми маємо заморожені пенсії людей, ми маємо вашу обіцянку, що після 70 років нужденні люди не будуть сплачувати комунальні тарифи. І де воно? Ви обіцяли підвищення пенсій людям старше 80 років, де воно? Навіть ту індексацію, яку ви по закону мали зробити зараз, ви її не робите. Нема кінця епохи бідності, може тільки для ваших друзів.

Ви обіцяли кінець епохи кумівства, але ми бачимо, де ваш кум пішов – де Баканов? Кудись пішов за чортами ганятися чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер. Ви таких всіх назбирали й оце ваша епоха кумівства, ми бачимо як вона закінчилася.

Ви обіцяли кінець епохи жадібності? А тепер платите сотні тисяч гривень своїм міністрам, керівникам державних компаній і в конвертах депутатам від “Слуги народу”, це кінець епохи жадібності?

Ви обіцяли кінець епохи брехні? Але ви брешете! Брешете людям! Ви обіцяли забрати мандат у депутата-ґвалтівника неповнолітньої, якого ви привели у Верховну Раду, він тут і зараз сидить. Ану покличте його, розбійника. Хай він вам зараз тут напише заяву. У вашому літньому стилі, а може ви вже його забули той стиль?Ви багато чого обіцяли людям, але ви брехали! Що насправді закінчилося? Закінчилося епоха нових облич. Діти нашкодили та зараз шукають дорослого, хто ж буде розгрібати те, що ви накоїли. А розгрібати немає кому, тому що ніхто навіть не хоче йти в цей уряд. На колінці сидите пишете склад уряду, тому що не можете знайти людей, які ризикнуть своєю репутацією піти.

Чому немає депутатів монобільшості? Відомо, ви одного вже призначили губернатором на Харківщині, тепер по його округу ганебно програли, свою кандидатку прибрали, бо не можете вийти до людей за кредитом довіри. Це все зробили ви! І тому, якщо у вас є мужність, до речі ви сказали там про шість органів. То чому нема посадок? А тому що крім шести органів треба мати ще два, які зазвичай заважають поганому танцюристу. Тому що треба вже саджати своїх! А це ви зробити не можете. І тому наберіться мужності – пишіть заяву про відставку і йдіть геть!” – заявив нардеп.