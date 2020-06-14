Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.
Так, синоптики прогнозують, що завтра більшість областей України накриють грози.
Крім того, в південно-східних і північно-східних регіонах місцями можливий град і шквали вітру до 20 метрів в секунду.
- Раніше повідомлялося, що у вихідні в Україні очікуються спека: температура вдень складе від +17 до +35. При цьому прогнозуються грози і шквали.
- Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок суботи, 13 червня, були знеструмлені 80 населених пунктів у семи областях України.