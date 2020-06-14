У понеділок, 15 червня, погода в Україні зіпсується. На більшості території очікуються грози, град і шквали вітру.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.

Так, синоптики прогнозують, що завтра більшість областей України накриють грози.

Крім того, в південно-східних і північно-східних регіонах місцями можливий град і шквали вітру до 20 метрів в секунду.