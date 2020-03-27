Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Відповідне доручення вже спрямовано всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні.
Бригади з’являться при центральних районних лікарнях.
“Я дав доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатися з водія і медичних працівників”, – зазначив Ляшко.
За його словами, такі бригади повинні будуть приїжджати за викликом сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників для забору зразків у людей з підозрою на коронавірус.
Ляшко уточнив, що це повинно зменшити мобільність людей із симптомами COVID-19.
“У першу чергу при появі симптомів алгоритм такий: ви повинні набрати свого сімейного лікаря або медичного працівника, з яким ви контактуєте, щоб визначити подальшу тактику. Якщо буде необхідне тестування, сімейний лікар розповість, як працює алгоритм і як мобільна бригада приїде і візьме зразки для дослідження, а також дасть поради щодо подальшого лікування”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що лише в разі ургентного стану (стану, який вимагає термінового лікарського втручання) за хворим виїде “швидка допомога” для госпіталізації.
“Ми повинні зрозуміти, що госпіталізація буде відбуватися лише для важких випадків і випадків середньої тяжкості, щоб надавати медичну допомогу цілодобово під наглядом лікаря в обладнаній лікарні, де забезпечено проведення реанімаційних заходів”, – пояснив Ляшко.
(На відео – з 5:00)
- В Україні одужали ще троє пацієнтів, які раніше заразилися коронавірусом COVID-19. Відтак, кількість тих, хто одужав, досягла 4 осіб.
- В Україні на коронавірус COVID-19 найчастіше хворіють люди у віці від 30 до 49 років.