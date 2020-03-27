В Україні при лікарнях будуть створені мобільні медичні бригади для перевірки підозр на коронавірус COVID-19 у домашніх умовах.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідне доручення вже спрямовано всім обласним штабам з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації в Україні.

Бригади з’являться при центральних районних лікарнях.

“Я дав доручення створити всім при центральних районних лікарнях мобільні бригади, які будуть складатися з водія і медичних працівників”, – зазначив Ляшко.

За його словами, такі бригади повинні будуть приїжджати за викликом сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників для забору зразків у людей з підозрою на коронавірус.

Ляшко уточнив, що це повинно зменшити мобільність людей із симптомами COVID-19.

“У першу чергу при появі симптомів алгоритм такий: ви повинні набрати свого сімейного лікаря або медичного працівника, з яким ви контактуєте, щоб визначити подальшу тактику. Якщо буде необхідне тестування, сімейний лікар розповість, як працює алгоритм і як мобільна бригада приїде і візьме зразки для дослідження, а також дасть поради щодо подальшого лікування”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що лише в разі ургентного стану (стану, який вимагає термінового лікарського втручання) за хворим виїде “швидка допомога” для госпіталізації.

“Ми повинні зрозуміти, що госпіталізація буде відбуватися лише для важких випадків і випадків середньої тяжкості, щоб надавати медичну допомогу цілодобово під наглядом лікаря в обладнаній лікарні, де забезпечено проведення реанімаційних заходів”, – пояснив Ляшко.

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(На відео – з 5:00)