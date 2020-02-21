Українці віддають перевагу політичним партіям, які борються за поліпшення фінансового становища і незалежність держави.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, найбільше приваблює в партії її боротьба за матеріальний добробут 40.4% громадян.

Віддають перевагу партіям, які борються за незалежність України, проти Росії, виступають за вступ країни до НАТО та ЄС 26,3% українців.

10,5% громадян України вважають, що передусім політична партія повинна боротися проти корупції.

Трохи більше ніж 7% українців симпатизують партіям, які відстоюють права російськомовних громадян і виступають за дружні відносини з Росією.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фонду “Open Ukraine” з 13 по 17 лютого 2020 у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.