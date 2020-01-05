Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.
Так, що з 1 січня в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів:
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
- для дітей віком до 6 років – 889,5 грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.
Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив’язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
- 1 січня в аеропорту “Бориспіль” прикордонникам довелося втихомирити чоловіка, який поводився агресивно через відмову в перетині кордону у зв’язку з боргами по аліментах.