В Україні з 1 січня збільшено розмір аліментів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Так, що з 1 січня в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму збільшений розмір аліментів:

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей віком до 6 років – 889,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив’язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.