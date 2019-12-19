Верховна Рада проголосувала за введення реєстру педофілів, доступ до якого матимуть правоохоронці та співробітники навчальних закладів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законом запроваджується добровільний захід медичного характеру у вигляді хімічної кастрації, що буде застосовуватися до осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього й страждають розладом сексуальної переваги (педофілією), після відбуття особою покарання у вигляді позбавлення волі протягом не менше як дев’яти років.

Законом створюється Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітньої чи малолітнього, який має стати запобіжником для повторення (рецидиву) таких злочинів через певну поінформованість осіб, на яких законом покладено обов’язки з виховання малолітнього (малолітньої).

Законом встановлюється адміністративний нагляд за відповідною категорією засуджених осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Законом посилюється відповідальність за злочини, передбачені ст. 152, 153 КК України, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, особою яка раніше вчиняла такі злочини (у разі їх повторності) – до довічного позбавлення волі.

Законом відповідні зміни внесено до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу та до Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, – ред.) про покарання за педофілію і повернув його в парламент на доопрацювання.