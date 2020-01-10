В Україні вперше за роки незалежності зафіксовано зниження цін (дефляцію) в грудні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

“Відповідно до оприлюднених даних Держстату вперше за роки незалежності України у грудні на споживчому ринку спостерігалась дефляція – ціни знизились на 0,2 % (раніше у грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема найнижче зростання становило 0,2 % у 2011-2012 рр.)”, – написав міністр.

За його словами, базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3 % (у річному обчисленні уповільнив зростання до 3,9 % у порівнянні з 4,8 % в листопаді), а небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1 % (у річному обчисленні уповільнив зростання до 4,3 % у порівнянні з 5,6 % в листопаді).

Милованов зазначив, що нетипове для грудня зниження цін викликане:

– істотною ревальвацією гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1 %), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари – фрукти, одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо, автомобілі та інше);

– зниженням ціни на природний газ для потреб населення на 11,2 % (з початку року ціни знизилися на 28,7 %).

Крім того, насичення окремих сегментів продовольчого ринку (розширення пропозиції м’яса і м’ясопродуктів, цукру, соняшникової олії та ін.) нівелювало зростання цін на ринку молочних продуктів, що “дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними в порівнянні з попереднім місяцем”.

Глава Мінекономіки наголосив, що за останні два десятиліття в грудні завжди фіксувалося зростання цін на продукти харчування. Найменше зростання спостерігалося у 2011-2012 рр., коли ціни зросли на 0,1 %.

За словами Милованова, інфляція за підсумками 2019 року також зменшилася нижче мети Нацбанку – до 4,1 % проти мети 5 %.

“У цілому за підсумком 2019 року споживча інфляція є нижчою як за прогноз на початку грудня – 4,5 %, так і за прогноз середини жовтня– 6,7 %”, – уточнив він.

У зв’язку з цим міністр виступив за подальше істотне зниження облікової ставки Національним банком.

Варто зазначити, що Державна служба статистики напередодні оприлюднила дані, згідно з якими споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно з листопадом знизилися на 0,2 %, але за рік в цілому зросли на 4,1 %.

“На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому не змінилися. При цьому на 2,4–0,5 % знизилися ціни на м’ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби. Водночас на 1,7–0,3 % подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб”, – йдеться в повідомленні Держстату.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8 % (що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6 %).

Одяг та взуття подешевшали на 3,4 %: зокрема, одяг – на 3,5 %, взуття – на 3,3 %.

Як уточнили в Держстаті, зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3 % відбулося в основному за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2 %.

Ціни на транспорт в цілому знизились на 0,8 % через здешевлення автомобілів на 2,6 % і палива на 1,2 %.