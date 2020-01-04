З 1 січня 2020 року в Україні вперше за багато років мінімальна заробітна плата випередила аналогічні показники в Росії і Білорусі.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук.

“Вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі. Так, з 1 січня “мінімалка” в Україні зросла до 4 723 грн, або 199 доларів США в еквіваленті за курсом на початок року”, – зазначив заступник міністра.

Він оприлюднив графік, згідно з яким мінімальна зарплата українців востаннє перевищувала показники РФ і Білорусі в 2007 – 2008 рр.

За словами Ніколайчука, за останні роки Україні вдалося нівелювати відставання, яке фактично з’явилося після кризи 2008 року і погіршилося в результаті кризи 2014-2015 років.

“По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступово пришвидшуючи їх (нагадаю, що у ІІ і ІІІ кварталах 2019 року вони перевищили 4 %). По-друге, ринок праці додатково підігрівається процесами міграції, що стимулює навіть високі темпи зростання реальних заробітних плат в порівнянні з темпами зростання продуктивності… По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами порівняно зі зростанням економіки”, – написав він.