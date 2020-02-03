"Укргазбанк" видав перший пільговий кредит в рамках державної програми дешевих кредитів під 5-7-9% річних на створення і розвиток малого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба банку в Facebook.

Кредитний договір на 1,5 мільйона гривень було підписано з молодим підприємцем з Вінниці.

Отримані кредитні гроші за програмою “5-7-9%” підприємець планує витратити на розвиток власного бізнесу. Зокрема, на закупівлю нового обладнання.

“Дякуємо за довіру, яка дозволила нам першими відкрити вікно можливостей для українського бізнесу”, – відзначили в банку.