Про це повідомляє пресслужба банку в Facebook.
Кредитний договір на 1,5 мільйона гривень було підписано з молодим підприємцем з Вінниці.
Отримані кредитні гроші за програмою “5-7-9%” підприємець планує витратити на розвиток власного бізнесу. Зокрема, на закупівлю нового обладнання.
“Дякуємо за довіру, яка дозволила нам першими відкрити вікно можливостей для українського бізнесу”, – відзначили в банку.
- Кабінет Міністрів України схвалив постанову, необхідну для старту програми “Доступні кредити 5-7-9%”, з 1 лютого 2020 року.