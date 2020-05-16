Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За минулу добу від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії”, – сказав Степанов.
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За данними Центру громадського здоров’я МОЗ, загалом одужали 4906 пацієнтів, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
- Волинська обл. — 599 (149 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
- Донецька обл. — 121 (34 одужали);
- Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
- Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
- Запорізька обл. — 365 (181 одужав);
- Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
- м. Київ — 2221 (222 одужали);
- Київська обл. — 1143 (206 одужали);
- Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
- Луганська обл. — 42 (18 одужали);
- Львівська обл. — 969 (186 одужали);
- Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
- Одеська обл. — 734 (43 одужали);
- Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
- Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
- Сумська обл. — 161 (89 одужали);
- Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
- Харківська обл. — 773 (119 одужали);
- Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
- Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
- Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
- Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
- Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
Всього в Україні підтверджено 17 858 випадків інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
“Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.
В Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР.
- В Україні наступного тижня планують запустити ІФА-тестування на виявлення коронавірусної інфекції та антитіл.