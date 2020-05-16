Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії”, – сказав Степанов.

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За данними Центру громадського здоров’я МОЗ, загалом одужали 4906 пацієнтів, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
  • Волинська обл. —  599 (149 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
  • Донецька обл. — 121 (34 одужали);
  • Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
  • Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
  • Запорізька обл. —  365 (181 одужав);
  • Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
  • м. Київ — 2221 (222 одужали);
  • Київська обл. — 1143 (206 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (18 одужали);
  • Львівська обл. — 969 (186 одужали);
  • Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
  • Одеська обл. — 734 (43 одужали);
  • Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
  • Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
  • Сумська обл. — 161 (89 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
  • Харківська обл. — 773 (119 одужали);
  • Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
  • Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
  • Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
  • Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

Всього в Україні підтверджено 17 858 випадків інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

“Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.

В Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР.

 