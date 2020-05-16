За минулу добу в Україні зафіксували 433 особи, які одужали від коронавірусу. Це рекордна кількість за весь час епідемії.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу від коронавірусу одужало 433 особи, це найбільша кількість одужавших за весь час пандемії”, – сказав Степанов.

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За данними Центру громадського здоров’я МОЗ, загалом одужали 4906 пацієнтів, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 700 (385 одужали);

Волинська обл. — 599 (149 одужали);

Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 540 (140 одужали);

Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);

Запорізька обл. — 365 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);

м. Київ — 2221 (222 одужали);

Київська обл. — 1143 (206 одужали);

Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);

Луганська обл. — 42 (18 одужали);

Львівська обл. — 969 (186 одужали);

Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);

Одеська обл. — 734 (43 одужали);

Полтавська обл. — 263 (179 одужали);

Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);

Сумська обл. — 161 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);

Харківська обл. — 773 (119 одужали);

Херсонська обл. — 167 (104 одужали);

Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);

Черкаська обл. — 363 (200 одужали);

Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);

Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

Всього в Україні підтверджено 17 858 випадків інфікування COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

“Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.

В Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР.